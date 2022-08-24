Кинотеатры в РФ начали показывать запрещенные фильмы в пиратской озвучке DTF: кинотеатры в России начали показывать «Мир юрского периода: Господство» и «Элвиса» в пиратской озвучке

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В ряде российских кинотеатров прошли показы голливудских фильмов в пиратской озвучке от студии Jaskier, сообщает DTF. В частности, речь идет о фильмах «Мир юрского периода: Господство» и «Элвис», которые вышли после 24 февраля. В самой студии заявили, что кинотеатры не уведомляли ее об использовании фирменной озвучки, а на сообщения они не отвечают.

Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они... Мы очень рады, что дубляж пришелся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома. «Мир юрского периода: Господство», к слову, дублировали без спонсора и сторонней помощи, — рассказали представители компании.

Показы голливудских фильмов в пиратской озвучке прошли в Екатеринбурге, Владикавказе, Иваново, а также в подмосковном поселке Селятино. При этом прав на показ картин у владельцев кинотеатров нет. Речь идет не о сетевых заведениях, отмечает DTF.

Ранее канадская компания IMAX запретила показывать на своем оборудовании в России отечественные фильмы. Несмотря на то что оборудование в российских кинотеатрах принадлежит владельцам киносетей, использовать его можно только с разрешения компании.