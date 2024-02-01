Киностудию оштрафовали почти на 29 млн рублей за невышедший фильм Кинокомпанию «Север» оштрафовали на 28,5 млн рублей за невышедший фильм

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Киностудию ООО «Кинокомпания Север» оштрафовали на 28,5 млн рублей за невышедший на экраны фильм «Храни меня, мой инстаграм!» (Instagram, деятельность в РФ запрещена), сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Картина получила государственное финансирование в 2019 году — Министерство культуры России выделило 25 млн рублей на съемки.

Как уточняет издание, сценарий фильма и представленная первая копия оказались независимыми друг от друга кинематографическими произведениями. Кроме того, киностудия не предоставила Минкульту документы, которые подтвердили бы целевое использование субсидии. В том числе отсутствуют генеральная смета на производство кинокартины, первая копия фильма, акт Госфильмофонда России, финальная копия и акт сдачи и приема выполненных работ.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с компании в пользу федерального бюджета 25 млн рублей. Еще 3,569 млн рублей взыскали в качестве процентов за пользование денежными средствами, выделенными в качестве финансирования.

Компания ООО «М3», являющаяся учредителем онлайн-кинотеатра more.tv, ранее получила штраф в размере 500 тысяч рублей за показ фильмов со сценами с тематикой ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) без маркировки «18+». Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.