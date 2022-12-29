Киносеанс длиною в праздничные дни: лучшие новогодние фильмы и сериалы Русские и зарубежные фильмы, сериалы, которые стоит смотреть под Новый год и Рождество

Фото: 20th Century Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучшие новогодние фильмы

Новогодние фильмы помогают создать праздничное настроение и уютно провести каникулы. Их можно смотреть компанией, в кругу семьи или в абсолютном уединении — приятный досуг будет обеспечен в любом случае. Рассказываем про лучшие новогодние фильмы: о классике советского кинематографа, а также о современных фильмах и сериалах, которые напомнят о существовании волшебства в это непростое время.

Новогодние фильмы: русская классика

Фото: Russian Look/Global Look Press Лучший русский новогодний фильм

Наверное, нет в России такого человека, который бы не встречал Новый год под советские фильмы. На каждой кухне страны 31 декабря нарезаются салатики и готовятся закуски, а на фоне слышатся уже давно знакомые песни из любимых фильмов. Напомним, что по традиции любит посмотреть российский народ накануне празднования Нового года:

Комедийный музыкальный фильм «Карнавальная ночь» 1956 год.

Музыкальный фильм-сказка «Морозко» 1964 год.

Фильм-сказка «Снежная королева» 1966 год.

Одна из самых любимых комедий советского кино — «Джентльмены удачи» 1971 год.

Две серии новогоднего фильма-сказки «Двенадцать месяцев» 1972 год.

Всенародно любимая комедия «Ирония судьбы, или С легким паром» 1975 год.

Фильм с лучшей киноактрисой начала 1980-х Ириной Муравьевой «Карнавал».

Две серии новогоднего фильма «Чародеи» 1982 год.

Фильм с не совсем привычной героиней, которую сыграла Алиса Фрейндлих «Тайна Снежной Королевы» 1986 год.

Новогодние серии фильмов

Про одного дома.

Серия комедийных рождественских фильмов, первый из которых (1990) стал самой кассовой лентой жанра в истории американского кинематографа, и это несмотря на двоякие отзывы критиков. Рекорд по кассовым сборам не удавалось побить никому до 2011-го. Также были сняты четыре сиквела: в 1992 году «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», в 1997 году «Один дома — 3», в 2002 году «Один дома — 4», в 2012-м «Один дома — 5: Праздничное ограбление».

В нашей стране большинство взрослых и детей хорошо знают, о чем эти рождественские комедии, и помнят сюжет в деталях. Но это не мешает каждый год пересматривать эти серии фильмов под Новый год и Рождество, потому что они дарят массу положительных эмоций.

Про Гринча.

Похититель Рождества Гринч — это циничный, ворчливый, зеленый, пузатый, волосатый персонаж. Он целых 53 года жил в пещере в абсолютном одиночестве рядом с городом, обитатели которого очень веселые, дружелюбные люди. Единственным другом этого вечно недовольного ворчуна был терпеливый пес Макс.

Больше всего Гринч недоволен самым любимым и самым домашним праздником — Рождеством. Однажды в рождественскую ночь, облачившись в костюм Санта Клауса, он похищает все подарки, елки и угощения жителей доброго города. Вокруг этого сюжета и разворачиваются события. Вся серия фильмов: «Как Гринч украл Рождество!» (1966), «Хэллоуин — ночь Гринча» (1977), «Гринч вставляет Кота в шляпе» (1996), «Гринч — похититель Рождества» (2000), «Гринч» (2018).

Про Елки.

Эпоха новогодних «Елок» началась в 2010 году. На сегодняшний день насчитывается уже девять частей и спин-офф, но лучшим русским новогодним фильмом этого киноальманаха считают самую первую комедию продюсера Тимура Бекмамбетова.

О чем эти фильмы? Героям комедии, впрочем как и всем людям, свойственно делать глупости и надеяться на чудо. И даже тогда, когда обстоятельства против, очень хочется верить в чудеса. С героями обязательно случаются счастливые мгновения, которые позволяют понять, что в Новый год нет ничего невозможного!

Фото: «Базелевс» Русские фильмы

Про «Особенности национальной...»

Дебютировала в этой серии фильмов комедия «Особенности национальной охоты». А вот новогодним стал второй фильм — «Операция „С Новым годом!“» с другим сюжетом, но с полюбившимися всем персонажами. Затем последовали «Особенности национальной рыбалки». В 2000 году вышла комедия «Особенности национальной охоты в зимний период» и через три года — «Особенности национальной политики».

Почему эти комедии так любят смотреть на новогодние праздники? Там показан наш дух: способы отдохнуть на природе, манера разговаривать, курьезные ситуации, невыполнимые на первый взгляд задачи и многое другое, характерное нашему народу. Настоящие русские фильмы, хоть и не все из них новогодние.

Новогодние сериалы

Если планируете все новогодние праздники провести уютно, а именно дома за просмотром захватывающих или трогательных новогодних сериалов, эта подборка для вас. Смотрите и переноситесь в атмосферу праздника, волшебства и чудес под оливье и мандарины.

Российская подборка

«Новогодний экспресс» (2018)

В новогоднюю ночь герои сериала оказались в поезде. Воспринимать это как неудачу или как приключение? Под стук колес наши герои-пассажиры получают от судьбы новогодние подарки. На каждого из героев у наступающего года свои планы. Вероятно, что выйдя из поезда они уже не будут прежними... Вас ждут две захватывающие серии новогоднего сериала.

«Новогодний переполох» (2017)

Перед главным зимним праздником в дом своенравного отставного генерала съезжается многочисленная родня, с которой герой не виделся много лет. Но привела их, несмотря на то что находиться всем вместе ни у кого желания нет, отнюдь не любовь к пожилому родственнику, а меркантильный интерес: все хотят отхватить свою часть наследства, узнав о том, что родственник болен и хочет видеть всех своих наследников. Сериал о том, что в конфликте родителей и детей не всегда бывает виновата лишь одна сторона.

Фото: «Централ Партнершип» Смотреть фильмы под Новый год

«Новогоднее счастье» (2014–2016)

Сказочная мелодрама, состоящая из четырех серий новогоднего сериала. Рассказ про жизнь обычных россиян, которым внезапно довелось столкнуться с настоящим новогодним чудом. Героиня является сотрудницей полиции, которая выписывает людям штрафы по волшебным статьям, чтобы их жизнь изменилась в лучшую сторону. Но можно ли исправить свои ошибки? Смогут ли они справиться сами с собой и начать с чистого листа?

Зарубежная подборка

«Домой на Рождество» (2019–2020)

Домой на Рождество, и снова в одиночку? Снова слышать вопросы родственников о своей личной жизни? Только не это. Героиня сериала медсестра Йоханна решает срочно поменять статус в своей личной жизни и начинает охоту на парня. Возлюбленного девушка ищет с помощью быстрых свиданий и знакомств в интернете, что выливается в череду непредсказуемых приключений.

«Дэш и Лили» (2020)

Восемь серий вышедшего на Netflix новогоднего сериала быстро стали настоящей рождественской классикой. По сюжету героиня сериала решает найти себе парня при помощи красного блокнота, где оставляет литературные загадки, ответы на которые помогут ее найти. Сам блокнот оставляет в книжном, где на него обращает внимание парень по имени Дэш. По переписке молодые люди кажутся очень похожими и подходящими друг для друга. Но, глядя с другого ракурса, они совершенно разные. Что ждет эту молодую пару?

Фото: Netflix Новогодний фильм

«Что случилось в Рождество» (2020)

Сериал о жизни музыканта-неудачника, который упорно пытается построить большую карьеру в шоу-бизнесе. На рождественские каникулы герой вынужден ехать к родителям в провинциальный городок, где судьба его сводит со своей бывшей девушкой. Она когда-то променяла его на более успешного парня, причем на брата нашего героя. Семейный сбор оборачивается настоящей драмой, когда любовный треугольник вновь собирается вместе. И только оставшись в полном одиночестве, главный герой наконец понимает всю суть священного праздника.

Детские фильмы для просмотра под Новый год и Рождество

С кем же еще смотреть фильмы под Новый год и Рождество, как не с детьми. Для таких уютных просмотров подобрали список лучших новогодних фильмов для всей семьи: русские новогодние фильмы и зарубежные.

Российская подборка

«Здравствуй, дедушка Мороз!»

Московский журналист отправляется готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. В костюме и с бородой он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его заветное желание — вернуть папу....

«Моя мама — Снегурочка»

Эта душевная мелодрама завоевала любовь зрителей среди множества русских новогодних фильмов. Трогательный сюжет рассказывает зрителю о неслучайной встрече, где каждый нашел то, что искал. Маленький мальчик Степа мечтал о любящей маме и настоящей Снегурочке, а успешная бизнес-леди Елена — о долгожданной семье. Но вначале на их пути было немало преград. Но чудеса под Новый год действительно случаются.

«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!»

У Светы есть заветное желание под Новый год — помирить родителей. Ну как тут обойтись без Деда Мороза! Но им оказался переодетый в костюм аферист Мышкин, который не может выйти из роли и вынужденно дает девочке опрометчивое обещание. Фильм о забавных, необычных, непредсказуемых ситуациях.

Фильмы под Новый год и Рождество

Зарубежная подборка новогодних фильмов для детей

«Путешествие к Рождественской звезде»

Приключенческая сказка о храброй девочке Соне, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Рождественскую звезду для освобождения королевства от заклятия и возвращения давно пропавшей принцессы Златовласки. Много препятствий возникает на ее пути, но девочка идет к цели.

«Крошечное Рождество»

Неуклюжий эльф случайно уменьшает двоих детей прямо перед Рождеством, и они оказываются в мешке с подарками. Герои должны преодолеть множество препятствий, чтобы вернуться домой целыми и невредимыми.

«Мальчик по имени Рождество»

Новогодний фильм о мальчике по имени Николас, который ищет отца, исчезнувшего за полярным кругом. Для этого ему нужно попасть в легендарную эльфийскую деревню. Во время захватывающего путешествия главного героя ждут встречи с волшебными существами и настоящие чудеса.

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