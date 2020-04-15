«КиноПоиск» выпустил видеоэссе о «Титанике» Джеймса Кэмерона

https://static.news.ru/photo/e990b90a-7f33-11ea-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Титаник»/kinopoisk.ru

Онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал видеоэссе, рассказывающее о фильме «Титаник» американского режиссёра Джеймса Кэмерона. Выход ролика приурочен к годовщине премьеры картины в России.

Видео рассказывает о том, как устроена лента с точки зрения драматургии и визуальных приёмов и почему проект стал самым успешным фильмом всех времён и народов. Кроме того, зрителям рассказывают о спецэффектах в картине.

Рассказываем, почему фильм Джеймса Кэмерона великий и как ему удалось не устареть за двадцать с лишним лет. Про то, мог ли Джек уместиться на двери, тоже вспомнили, — говорится в описании к видео.

Как писал NEWS.ru, аналитики «КиноПоиска» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом.