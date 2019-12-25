Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

 «КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.

Как отметили создатели топ-10, список составлен на основе выбора зрителей, которые ставили лайки той или иной картине. Примечательно, что в рейтинг вошли сразу три фильма Кристофера Нолана: «Начало», «Интерстеллар» и заключительная часть трилогии о Бэтмене с Кристианом Бейлом в главной роли.

Первое место занял фильм «Начало» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. На втором месте трогательная история «1+1», вышедшая в 2011 году. Фантастическая драма «Интерстеллар» стала третьей в списке лучших картин десятилетия по мнению российских зрителей. В десятку вошли также «Джанго освобождённый», «Тёмный рыцарь», «Возрождение легенды», «Мстители», «Исчезнувшая», «Хоббит: нежданное путешествие», «Волк с Уолл-стрит» и «Гарри Поттер и Дары смерти, часть II».

Ранее разработчик игр Хидео Кодзима составил список фильмов, которые понравились ему в 2019 году больше всего. Лучшим фильмом уходящего года, по мнению Кодзимы, стала картина «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо, писал NEWS.ru.

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