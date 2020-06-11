«КиноПоиск» представил трейлер сериала «Водоворот»

https://static.news.ru/photo/8c65bc04-abd3-11ea-aab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: КиноПоиск Videos/youtube.com

Онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал трейлер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского. Премьера намечена на 27 июня.

Проект рассказывает о полицейских — они расследуют дело о подростках, которые становятся жертвами серийного убийцы.

Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждёт дома, — говорится в описании ролика.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». В сериале снялись Владимир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Алёна Михайлова и другие.

Ранее «КиноПоиск» опубликовал тизер «Водоворота», писал NEWS.ru.