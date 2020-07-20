«КиноПоиск» показал видеоэссе о трилогии «Назад в будущее»

Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее»/kinopoisk.ru

Российские актёры Сергей Бурунов и Данила Козловский примут участие в акции, призывающей зрителей пойти в кино после снятия запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса. Инициатива получила название #идёмвкино.

Идея запустить акцию принадлежит российским дистрибьюторам, телеканалам, продюсерам и кинотеатрам, сообщает издание «Ведомости». В рамках проекта также планируется создать платформу для единых стандартов безопасности при посещении кинотеатров. В акции помимо...