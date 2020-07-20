«КиноПоиск» показал видеоэссе о трилогии «Назад в будущее»

Онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал видеоэссе серии фильмов «Назад в будущее» американского режиссёра Роберта Земекиса. Первая часть серии блокбастеров 3 июля отметила 35-летие со дня мировой премьеры.
В ролике авторы обосновали, почему считают сценарий картины 1985 года идеальным и какие визуальные приёмы использовал Земекис, чтобы придать фильму динамики. Кроме того, в видео обсуждается, для чего герои трилогии постоянно упоминают известных актёров, а создатели наполняют фильм многочисленными цитатами из поп-культуры.
Трилогия «Назад в будущее» — одна из главных франшиз в истории кино. Приключения Марти Макфлая и Дока Брауна давно стали классикой научной фантастики, а миллионы зрителей до сих пор мечтают о ховерборде и представляют американские 1950-е под песню Mr. Sandman, — говорится в описании к эссе.
Как писал NEWS.ru, актёры фильма «Назад в будущее» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце». К разговору также подключились режиссёр Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл, писал NEWS.ru.
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