«Кинопоиск» дважды за день оштрафовали за фильмы с ЛГБТ без маркировки «Кинопоиск» дважды за день оштрафовали за фильмы с ЛГБТ-сценами без плашки «18+»

Фото: Warner Bros.

Постер к фильму «Александр»

«Кинопоиску» за день назначили два штрафа по миллиону рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки «18+», сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. Административный протокол составлен в том числе из-за показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Александр».

Назначить «Кинопоиск» административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, — приводит агентство слова судьи Елены Коробченко.

Причиной составления первого протокола стало распространение среди несовершеннолетних сведений о нетрадиционных отношениях и отсутствие плашки «18+» на таких фильмах, как «Любовь, Любовь, Любовь», «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия» и «Александр».

Кроме того, «Кинопоиск» не классифицирует фильмы, а ориентируется на классификацию Минкульта. В прокатных удостоверениях у этих фильмов стоит маркировка «16+», — сказал представитель сервиса.

Второй штраф сервис получил за картины «Римские расставания» и «Зильс-Мария».

Представители онлайн-кинотеатра отвергли обвинения, заявив об отсутствии доказательств, что вышеперечисленные фильмы могли быть просмотрены несовершеннолетними, указав при этом, что сервис доступен только для достигших 18-летия.

В июле «Кинопоиск» уже оштрафовали на 1 млн рублей за аналогичные нарушения. Тогда претензии возникли к фильмам «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность» и «Отель номер 6», «Дылда», а также картине «Идеальные незнакомцы», на прошлой неделе также ставшего причиной штрафа из-за показа на платформе «Билайн ТВ».