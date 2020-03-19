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Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» займётся производством сериала, который расскажет о победе Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Проект получил название «Сердечный приступ».

В основу сериала ляжет одноимённая книга журналиста Михаила Зыгаря, сообщается на сайте «КиноПоиска». Сам он выступит продюсером и автором сценария.

Премьера проекта запланирована на середину 2021 года. Производством займётся компания «Вейк АП Продакшн», которой Зыгарь управляет совестно с продюсером Нателлой Крапивиной, известной по работе над фильмом «Кислота».

Как писал NEWS.ru, «КиноПоиск HD» подготовил на 2020 год более 50 премьер. С марта по сентябрь будут представлены фильмы и сериалы, среди которых есть оригинальные проекты, снятые по заказу платформы.