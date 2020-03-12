https://static.news.ru/photo/958ef124-6501-11ea-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Проект "Анна Николаевна"» Фото: Продюсерская компания «Среда»

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» подготовил на 2020 год более 50 премьер. С марта по сентябрь будут представлены фильмы и сериалы, среди которых есть оригинальные проекты, снятые по заказу платформы.

Продюсерская компания Александра Цекало «Среда» выпустит фантастическую комедию Максима Пежемского про андроида-полицейскую из Москвы под названием «Проект "Анна Николаевна"», а также юмористический сериал «Последний министр» Романа Волобуева — о главе выдуманного министерства перспективного планирования, который хочет изменить мир к лучшему.

Студия «Марс Медиа» сняла триллер «Водоворот», рассказывающий о подростках, которые становятся жертвами серийного убийцы. Кроме того, выйдет мистический сериал «Топи», действие которого происходит в «таинственном монастыре в полумёртвой деревне».

Подписчики платформы увидят комедийный сериал «Беспринципные» режиссёра Романа Прыгунова, драму «Кликбейт» Романа Волобуева и комедию «Настя, соберись» от продюсеров «Я худею» Константина Майера и Сергея Корнихина.

Кроме того, «КиноПоиск HD» займётся выпуском контента для детей, сериалов зарубежного производства и таких известных проектов, как «Рик и Морти», «Харли Квинн», «Бэтвумен» и «Йеллоустоун».

Как писал NEWS.ru, компания HBO опубликовала тизер мини-сериала «Третий день». Главную роль исполнил британец Джуд Лоу.