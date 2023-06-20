«Кинопоиск» будут судить из-за ЛГБТ-контента На «Кинопоиск» составили протокол об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних

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В отношении сервиса «Кинопоиск» составлен протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, свидетельствует запись в картотеке на сайте судов Москвы общей юрисдикции. Дело было зарегистрировано 20 июня.

Инициатором разбирательства стало управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановка деятельности. В каком именно контенте Роскомнадзор нашел состав правонарушения, неизвестно.

Депутат Госдумы и автор упомянутой статьи КоАП Александр Хинштейн заявил, что с начала работы обновленных поправок в ноябре 2022 года составлено уже 33 протокола об ЛГБТ-пропаганде. Обвинили и несколько других онлайн-кинотеатров: Start, Ivi, More.tv и другие. Оштрафовали из них только «Триколор Кино и ТВ». В январе Хинштейн отмечал, депутаты общались с ведущими онлайн-кинотеатрами и обсуждали механизмы реализации новых норм, договорившись, что на начальном этапе будет действовать профилактический период.

Хинштейн настаивает, что закон не заставляет авторов контента для совершеннолетних отказываться от любых упоминаний ЛГБТ-персонажей, а лишь запрещает пропаганду положительного отношения к ним. В том числе он заявлял, что цензура не должна распространяться на названия фестиваля «Радуга» и советский мультфильм «Голубой щенок».