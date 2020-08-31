Кинокритики назвали лучшие российские фильмы десятилетия

https://static.news.ru/photo/d966436e-eb9f-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Фото: sonyclassics.com/leviathan

Российские кинокритики назвали лучшие фильмы отечественного производства, снятые за последние 10 лет. Лидером оказался «Левиафан» Андрея Звягинцева.

В опросе издания SRSLY приняли участие 30 киноведов, которых попросили назвать личный топ-3 картин. «Левиафан» упомянули семь раз.

Второе и третье место заняли ленты «Трудно быть богом» Алексея Германа и «Теснота» Кантемира Балагова, получившие по пять упоминаний. По четыре раза были названы «Шапито-шоу», «Родина», «Елена», «Сердца бумеранг», которые разделили четвёртое, пятое, шестое и седьмое места.

На восьмой и девятой строчке разместились «Человек, который удивил всех» и «Горько», которые понравились трём кинокритикам.

Как писал NEWS.ru, портал и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг ста лучших сиквелов в истории. Список составлен на основе положительных отзывов, собранных на сайте.