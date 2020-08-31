Кинокритики назвали лучшие российские фильмы десятилетия

Российские кинокритики назвали лучшие фильмы отечественного производства, снятые за последние 10 лет. Лидером оказался «Левиафан» Андрея Звягинцева.
В опросе издания SRSLY
Второе и третье место заняли ленты «Трудно быть богом» Алексея Германа и «Теснота» Кантемира Балагова, получившие по пять упоминаний. По четыре раза были названы «Шапито-шоу», «Родина», «Елена», «Сердца бумеранг», которые разделили четвёртое, пятое, шестое и седьмое места.
На восьмой и девятой строчке разместились «Человек, который удивил всех» и «Горько», которые понравились трём кинокритикам.
Как писал NEWS.ru, портал и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг ста лучших сиквелов в истории. Список составлен на основе положительных отзывов, собранных на сайте.
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