«Всех зайцев не ухватишь»: кинокритик выступил против замены «Оскара» Кинокритик Шпагин выступил против евразийской замены «Оскара»

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Аналог кинопремии «Оскар» в России не нужен, так как премий уже слишком много, считает кинокритик Александр Шпагин. Так в разговоре с изданием «Слово и Дело» он оценил инициативу режиссёра Никиты Михалкова создать Евразийскую киноакадемию. По мнению эксперта, «всех зайцев не ухватишь», поэтому лучше развивать уже имеющиеся конкурсы и премии.

Я в принципе против «раздутия» премий — а у нас их уже «раздулось» немереное количество. Уже и наш «Белый слон» раскололся на две премии, и кинематографические премии раскололись на «Золотого орла» и «Нику». Поэтому сегодня никакой ценности эти премии не представляют. Ценность может представлять только одна премия — у которой мало призов, тогда возникает естественный интерес. А когда их очень много, становится вообще всё равно, кто что получит, — сказал Шпагин.

Он добавил, что не очень понятна суть Евразийской премии: Европа вряд ли отправит свои фильмы, а азиатские картины непонятны российскому зрителю. Шпагин предложил не множить количество премий, а развивать фестиваль: к примеру, Михалков мог бы взять на себя управление «Кинотавром».

Кинокритик Василий Корецкий ранее тоже выступил против инициативы Никиты Михалкова. По его словам собеседника, эта тема сейчас она абсолютно неважна, учитывая ситуацию в российском кинематографе. Он отметил, что «все эти предложения, премии — это какие-то распилочные просто дела».