«Будет зависеть от мастерства»: критик допустил провал сиквела «Молодежки» Кинокритик Шнейдеров усомнился в успехе продолжения сериала «Молодежка»

Фото: СТС

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что идея создать продолжение сериала «Молодежка» может не увенчаться успехом. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что большинство сиквелов проваливаются, так как не могут удивить зрителя чем-то новым. Однако если авторы проекта сделают качественную работу, продумают сюжет и персонажей, то сериал может стать успешным, добавил эксперт.

Недавно вышло продолжение сериала «Папины дочки», которое вызвало негативную реакцию у многих зрителей. Большинство сиквелов проваливаются в прокате, поэтому заранее сложно судить, будут ли зрители вновь смотреть «Молодежку». Если создатели сделают качественную работу, продумают сюжет, персонажей, сериал ждет успех. Если мы не увидим ничего нового, то и популярным сериал не станет, учитывая, что он выходил 10 лет назад. Все будет зависеть от мастерства тех людей, что взялись за съемки, — сказал Шнейдеров.

Кинокритик отметил, что тренд на возвращение популярных сериалов существует давно. По его мнению, это происходит из-за неспособности сценаристов придумать что-то новое и желания продюсеров нажиться на успешном проекте.

На мой взгляд, тренд на продолжение существует давно. Вспомним, сколько существует «Кошмаров на улице Вязов», «Пиратов Карибского моря», частей «Пилы». В основе бесконечных сиквелов лежат два принципа — неспособность сценаристов придумать что-то новое и безграничная жадность продюсеров. Часто они считают, что если фильм или сериал принес успех, то его продолжение принесет такой же успех, — заключил Шнейдеров.

Ранее стало известно о начале съемок спортивной драмы «Молодежка. Студенты» — продолжения хита 2010-х. В проекте появятся как новые персонажи, так и полюбившиеся зрителям герои в исполнении Влада Канопки, Владимира Зайцева, Игоря Огурцова, Николая Добрынина, Ивана Мулина, Макара Запорожского, Ивана Жвакина. Продюсером сериала стал Федор Бондарчук.

До этого кинокритик и киновед Александр Шпагин заявил, что продолжение сериала «Не родись красивой» с наибольшей степенью вероятности обернется провалом. По его словам, авторы сериала опоздали с выпуском новых серий, так как успешные ситкомы (ситуационные комедии) необходимо снимать безостановочно до тех пор, пока они «окончательно не выдохнутся».