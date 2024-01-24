Кинокритик раскрыл, почему россияне перестали смотреть турецкие сериалы Кинокритик Шнейдеров: турецкие сериалы надоели российскому зрителю

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Турецкие сериалы надоели российскому зрителю, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что у таких кинокартин своеобразная манера подачи. По его словам, россиянам хочется смотреть привычные американские и европейские сериалы. При этом он считает, что надо помогать российской киноиндустрии создавать собственные качественные проекты, чтобы заместить ушедшие западные кинокартины.

Мы в свое время с ума сходили по всяким «Рабыням Изаура», а потом нам довольно быстро все надоело. Турецкие сериалы — это определенная экзальтация, своеобразная манера подачи материала. Сейчас нам это уже неинтересно, наш зритель хочет вернуться к привычному американскому-европейскому, — пояснил кинокритик.

Что касается корейских сериалов, россияне далеко от этой культуры и актерской игры. Шнейдеров уточнил, что сериал «Игра в кальмара» смог получить популярность благодаря игре некоторых актеров, которые старались соответствовать современным стандартам, близким к Голливуду. Он также отметил, что корейские фильмы часто чересчур жестокие и жесткие.

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее заявил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это хорошее и качественное произведение, ставшее победой для российского кинематографа. По его мнению, обвинения в адрес авторов сериала в том, что они героизируют детский бандитизм, не соответствуют действительности.