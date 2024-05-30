Кинокритик раскрыл, почему фильму «Анора» дали «Золотую пальмовую ветвь» Кинокритик Сычев: «Аноре» дали «Золотую пальмовую ветвь» из-за Греты Гервиг

Фото: IMAGO/Valentina Claret/Global Look Press

Фильм «Анора» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале из-за предпочтений Греты Гервиг, считает кинокритик Сергей Сычев. Как он отметил в беседе с «360», режиссер была председателем жюри фестиваля в этом году.

Жюри возглавляла Грета Гервиг, которая никогда не была рафинированной интеллектуалкой и эстеткой. Она связана с американским независимым кино, снималась в очень хороших картинах как актриса и сама как режиссер делала хорошие фильмы, но достаточно посмотреть «Барби», чтобы обнаружить, что перед нами не суперинтеллектуал, — объяснил эксперт.

Кинокритик отметил, что Грете Гервиг не понравились многие эстетские фильмы, представленные в Каннах, так как он сама работает в другом жанре. Именно поэтому она оценила фильм «Анора», который похож на типичное американское независимое кино.

В истории Каннского фестиваля есть много случаев, когда награду вручали не достойным фильмам, становившимся впоследствии классикой, а тем, которым «Золотая пальмовая ветвь» и не нужна, добавил Сычев. По его мнению, «Анора» не оставит след в кинематографе и не задаст никакой тренд.

Пожалуй, в этот раз в программе фестиваля не было такого фильма, который задавал бы тренд в развитии кино на ближайший период. Не было условно фильма уровня «Криминального чтива», «Догвилля» или, например, «Летят журавли», который когда-то тоже получил «Золотую пальмовую ветвь», — заключил кинокритик.

Ранее Сергей Сычев заявил, что появление российских актеров в Каннах, а также присуждение приза картине «Анора», в которой они приняли участие, свидетельствует, что на фестивале не отменяли российскую культуру. По его словам, организаторы мероприятия попытались такими действиями наладить связи.