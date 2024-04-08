Кинокритик предрек провал фильму Ридли Скотта «Гладиатор-2» Кинокритик Гладильщиков: фильм «Гладиатор-2» не станет шедевром

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Фильм Ридли Скотта «Гладиатор-2», мировая премьера которого запланирована на ноябрь 2024 года, не будет успешен в России, рассказал NEWS.ru кинокритик Юрий Гладильщиков. По его словам, первая часть картины не отражала реальных событий из истории древнего мира, вместо этого создатели пытались лишь восхвалять Америку.

Я не верю в великих режиссеров, которые снимают хорошие фильмы после определенного возраста. Поэтому особых ожиданий к «Гладиатору-2» у меня нет. По моему мнению, и первая часть не была шедевром. Конечно, в художественной картине позволительно заменять или не отображать какие-то факты. Но «Гладиатор» фактически был фильмом о том, какой великой была Америка и как она произросла. При этом никакого отношения к реальной истории древнего мира он не имеет. Создатели врали напропалую, — сказал Гладильщиков.

Кинокритик отметил, что первая часть фильма выходила более 20 лет назад, кроме того, в продолжении не принимают участия такие актеры, как Рассел Кроу, Хоакин Феникс. Поэтому ожидать, что зрители «ломануться» смотреть кинопремьеру, по его мнению, не стоит.

Ранее в Лас-Вегасе состоялось мероприятие CinemaCon, в рамках которого одна из старейших голливудских киностудий Universal Pictures показала первый промоматериал и слоган фильма «Гладиатор-2». Кроме того, кинокомпания раскрыла, когда выпустит первый трейлер кинокартины. Это произойдет 11 апреля в США и в ночь на 12-е число в России.