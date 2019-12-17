https://static.news.ru/photo/285d3c84-20bc-11ea-a9db-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дылда» Фото: НОН-СТОП ПРОДАКШН

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что у картины «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова есть все шансы на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Шпагин рассказал порталу «Москва 24», что на современном международном кинорынке особо ценятся мрачные фильмы. «Дылда» в этом отношении должна понравиться американским киноакадемикам.

Позитивное кино или весёлое кино там считается попсой. «Дылда» идеально вписывается в волну наиболее любимых Западом фильмов отечественных режиссёров 90-х и 2010-х годов. Более того, у неё оказалась очень хорошая судьба: здесь она понравилась даже простым людям. У меня есть две знакомые [...] которые ходили на этот фильм аж два раза, — отметил критик.

Шпагин заявил, что в стиле «Дылды» можно «снимать про любое советское время и вообще что угодно». Критик, однако, признал, что режиссёр Балагин «обладает киномагией» и свою позицию «доказал структурно».

Завораживающая картина. По всем позициям она подходит идеально, — подвёл итог Шпагин.

Ранее NEWS.ru писал, что «Дылду» включили в шорт-лист номинантов на «Оскар» среди фильмов на иностранном языке. Конкурентами российского фильма в настоящий момент являются девять кинокартин. Окончательный список номинантов огласят 13 января 2020 года.