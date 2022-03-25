Критик оценил важность «Кинотавра» для российского кино

Фестиваль «Кинотавр» занимает уникальное место в российском кино и был хорошей премьерной площадкой, оценил его значение кинокритик Вячеслав Шмыров в разговоре с изданием «Слово и Дело». Он отметил, что фестиваль, отменённый на 2022 год, открывал киносезон.

То место, которое «Кинотавр» занимал в структуре нашего кинопроцесса, было не только уникально, но ещё и очень правильно. Тогда наш фестиваль проходил сразу после Каннского кинофестиваля, в начале июня. По существу, он открывал кинематографический год в преддверии нового сезона — показывались картины, которые выйдут в прокат. «Кинотавр» стал хорошей премьерной площадкой, — сказал Шмыров.

Он не смог предположить, какой дальше будет судьба российского кино, но скорее всего, это будет «затянувшаяся и не очень оптимистичная пауза». Шмыров не ожидает ничего хорошего в связи с происходящим. Толчок для развития кинематографа в России случился бы раньше, если бы был возможен, считает он.

Последним крупным успехом он назвал фильм Алексея Балабанова «Брат». Сейчас же подобного нет, диалог автора и зрителя разрушен, заявил Шмыров.

Ранее президент «Кинотавра» Александр Роднянский сообщил, что в 2022 году он не состоится. По его словам, мероприятие перенесут на следующий год, когда страна переживёт текущие политические события.