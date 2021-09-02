Кинокритик оценил шансы российского кино в Венеции

Кинокритик Алексей Нелаев считает, что у российских фильмов, представленных в программе Венецианского кинофестиваля, есть все шансы на награды. Как рассказал он порталу «МИР 24», приз может получить фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Эксперт сравнил этот фильм с работой Андрея Звягинцева «Левиафан». В обеих картинах раскрываются социальные проблемы, которые есть в России, что очень любят западные критики.

Фильм рассказывает о капитане Фёдоре Волконогове, который служит в правоохранительных органах. По сюжету хорошего служителя закона объявляют преступником и он вынужден скрываться.

Мы видим три социальных противоречия: противоречие между законом и незаконом, между власть имущими, которые объявляют кого-то преступником, и противоречие между тем, что человек вынужден бежать, несмотря на то, что он даже не является виновным, — отметил Нелаев.

Также, по мнению кинокритика, шансы быть замеченной в Венеции есть и у картины «Мама, я дома» Владимира Битокова, рассказывающей о войне в Сирии.

Как сообщалось, 1 сентября в Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль. Первым конкурсным фильмом стала лента «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Фестиваль продлится до 11 сентября.

Ранее блогер Евгений Баженов (BadComedian) назвал разницу между российским и зарубежным кино. По его мнению, российское кино в целом направлено на угодничество начальству, а на Западе фильмы снимают для публики.