Кинокритик оценил шансы России заменить Голливуд для Китая Кинокритик Шнейдеров: Китай может перестать работать с Голливудом из-за политики

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Китайская киноиндустрия вкладывает огромные деньги в голливудские проекты и если откажется от этого сотрудничества, то только по внешнеполитическим причинам, считает кинокритик Давид Шнейдеров. Как объяснил эксперт в беседе с НСН, кинематографическое взаимодействие КНР и США пока превалирует над созданием совместных российско-китайских кинопроектов.

Не помню совместных российско-китайских проектов, наверное только «Тайна печати дракона», где сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, но этот фильм в Китае с треском провалился. Вот совместной продукции Китая и Голливуда — огромное количество, — отметил эксперт.

Ранее главный редактор журнала «Современный кинематограф» Хуан Пу рассказал о схожих взглядах и подходах к работе у российских и китайских кинематографистов, что, на его взгляд, может послужить основой для наращивания их сотрудничества. Он позитивно оценил перспективы российско-китайского взаимодействия в киноиндустрии. Однако Шнейдеров считает, что сотрудничеству КНР и РФ в области кино пока мешает Голливуд. Так, создание франшизы «Миссия невыполнима» шло с мощной китайской финансовой поддержкой. Также в Китае был снят фильм «Великая стена» с Мэттом Дэймоном в главной роли.

Не вижу причин, почему китайцы отойдут от сотрудничества с Голливудом. Разве что это будут абсолютно внешнеполитические, а не экономические причины, — предположил Шнейдеров.

Ранее стало известно, что в первой декаде декабря кассовые сборы фильма «По щучьему велению» приблизились к 2,5 млрд руб. Таким образом, он уверенно удерживает вторую строчку рейтинга после «Чебурашки» (свыше 7 млрд), обогнав космическую драму «Вызов» (2,16 млрд).