Кинокритик объяснил, почему власти хотят запретить сериал «Слово пацана» Кинокритик Шпагин: в органах боятся плохого посыла сериала «Слово пацана»

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Сериал «Слово пацана»

Правоохранительные органы боятся плохого посыла сериала «Слово пацана», заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, именно с этим связано желание запретить картину. Однако такие запреты могут привести к обратному эффекту, предупредил он.

Успех любого фильма, если он не такой добрый, как «Чебурашка», а «глядит в бездну», всегда вызывает гнев правоохранительных сил. Но это дает обратный эффект, кинокартина становится популярной и обсуждаемой, сейчас мы видим это на примере успеха сериала «Слово пацана». Подобная ситуация была с «Братом» и «Братом-2», с сериалом «Бригада». Но в такой ситуации нужно вообще запретить все фильмы с насилием, включая сцены с Бабой Ягой и Кощеем, — сказал критик.

Шпагин заметил, что тема борьбы добра со злом — основа искусства, без нее в современном мире никуда. Он подчеркнул, что само насилие не может быть привлекательным.

Даже если на экране появляется благородный бандит, эта фигура все равно крайне неоднозначная. Да и не может человек оправдывать свое поведение сценой из сериала. «Слово пацана» — это что-то новое. Оригинальный сюжет, хороший сценарий — все это сделало картину успешной. Повторит ли он судьбу телефильма «Семнадцать мгновений весны», который тоже долгое время не показывали после ошеломительного успеха, увидим, — полагает он.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.