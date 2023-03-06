Мария Зеленина

Кинокритик назвала главных претендентов на «Оскар» в 2023 году Кинокритик Латышева назвала главным претендентом на «Оскар» фильм «Все, везде и сразу»

6 марта 2023 в 15:18

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Все, везде и сразу»