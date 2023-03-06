Главным претендентом на получение премии «Оскар» в 2023 году должен стать фильм «Все, везде и сразу» режиссера Дэниела Шайнерта, считает кинокритик Марина Латышева. В разговоре со СМИ она пояснила, что картина уже успела получить призовые места в рамках других награждений и имеет все шансы на победу.
Я надеюсь, что фильм «Все, везде и сразу» возьмет все, везде и сразу. Мне кажется, что такие фильмы появляются даже не каждое десятилетие — это абсолютно штучный товар. Судя по тому, что он победил в куче отраслевых премий, у него есть все шансы на победу, — рассказала критик.
По словам Латышевой, фильм заслужил не только статуэтку как лучшая кинокартина, но и награду за лучшую женскую роль, которую исполнила малазийская актриса Мишель Йео. «Все, везде и сразу» снят в жанре научной фантастики, в котором смешались несколько мультивселенных. Сценаристом фильма выступил Дэн Кван.
Драма «Кит» режиссера Даррена Аронофски, по мнению кинокритика, заслуживает статуэтку за лучшую мужскую роль, которую исполнил Брендан Фрейзер. Эксперт считает, что после драматичной потери карьеры актеру удалось совершить «громкое возвращение». В России кинокартина в широкий прокат не выходила, поэтому зрители вряд ли успели познакомиться с новой работой Аронофски.
Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра ранее получил награду в номинации «Лучший документальный фильм» на церемонии вручения премии британской киноакадемии BAFTA. Церемония награждения прошла в Королевском фестивальном зале в Лондоне.