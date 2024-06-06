Кинокритик назвал самый популярный типаж в американских фильмах Кинокритик Сычев: мститель-одиночка является популярным западным типажом

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Томас Джейн в фильме «Каратель»

Самым популярным типажом в западных, в том числе американских, фильмах является мститель-одиночка, заявил кинокритик и продюсер Сергей Сычев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что одновременно с этим такой герой является и всеобщим спасителем.

Если рассматривать американский массовый кинематограф, то мы увидим, что там очень популярен образ мстителя-одиночки. Одновременно этот герой еще и всеобщий спаситель, — пояснил Сычев.

При этом он отметил, что в России данный типаж пока еще не очень популярен, но медленно начинает появляться. Кинокритик уточнил, что нынешнее поколение больше интересуется комиксами, чем сказками. В связи с этим, как предположил Сычев, образ мстителя-одиночки набирает популярность.

В России пока что такой типаж не особо популярен, но начинает потихоньку появляться. Нынешнее поколение растет не на сказках, а на комиксах. Отсюда и идет тренд на данного героя, — заключил эксперт.

Сычев ранее заявил, что самым популярным типажом в российской киноиндустрии является Иван-дурак, так как образы формируются из сказок. Эксперт пояснил, что этот типаж представляет собой везунчика и выходца из народа. По его словам, образ Ивана-дурака приходит к аудитории еще в детстве и лежит в корнях культурного развития.