Кинокритик назвал причины провала новой части «Индианы Джонс» в прокате Кинокритик Голубчиков: новая часть «Индианы Джонс» провалилась в прокате из-за смены предпочтений у зрителей

Фото: Lucasfilm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Провал в прокате пятой части «Индианы Джонс» говорит о том, что в киноиндустрии наступает новая эра, а старые форматы и схемы больше не работают, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Голубчиков. По его словам, множество фильмов провалились в Голливуде в 80-х годах по тем же причинам.

Мы видим, что проваливаются, казалось бы, гарантированные хиты, на которые делались 100% ставки. Компания Netflix с ее попытками снять гендеров вообще понесла огромные убытки, вспомним ту же «Русалочку». Подобная история уже происходила в Голливуде в начале 80-х годов, тогда зритель очень резко поменялся и старые схемы перестали работать. Впоследствии это повлекло гибель движения «Новый Голливуд» и пришла эра блокбастеров. Сейчас же и эта эра, видимо, подходит к концу, — рассказал Голубчиков.

По его мнению, то, что интересно «голливудской тусовке» перестало привлекать внимание массового зрителя и студий, а попытка сыграть на ностальгии с помощью известных и любимых героев и в очередной раз пересказать одну и ту же историю больше не работает. История с «Индианой Джонс» показывает, что падение популярности было заметно еще с выходом 4-й части франшизы, но тогда все же удалось неплохо собрать в прокате, а смена актерской команды, режиссера и сценариста в 5-й части привела к рекордно низким показателям.

В течении последних 2,5 лет зритель отвык ходить в кинотеатры и теперь ему нужно что-то свежее. Мы видим, что приключенческие жанры все еще популярны, если история совершенно новая, как это было с «Анчартед: На картах не значится». По такой же причине, думаю, мы увидим и радикального нового Джеймса Бонда. Мы стоим на пороге нового кино, сейчас очень многое поменяется, и хочется надеяться, что это кино будет добротным и настоящим, — добавил Голубчиков

«Индиана Джонс и колесо судьбы» вышел в прокат 30 июня 2023 года. Как пишет РБК Life, кассовые сборы пятой и последней части легендарной франшизы достигли $130 миллионов за первые три дня с момента выхода в кино. При этом производство кинокартины обошлось почти в $300 миллионов. Издание Deadline назвало этот результат катастрофическим, так как фильм предназначен для старшей возрастной аудитории, однако создатели не уделили должного внимания привлечению к проекту молодой публики.