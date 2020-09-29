Кинокритик назвал последствия закрытия кинозалов

https://static.news.ru/photo/8b2c1494-0256-11eb-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса и тотальное закрытие кинозалов может привести к смерти кинематографа, считает кинокритик и радиожурналист Давид Шнейдеров.

Умрут кинотеатры — умрёт кино. Государство поступает преступно, отказывая им в помощи. При этом оно поддерживает саму индустрию и вкладывает большие деньги в проекты, которые проваливаются в прокате, — сказал в эфире «Радио 1» Шнейдеров.

По его словам, прибыль от онлайн-платформ не сравнима с тем, что может принести прокат. К тому же, критик уверен, что даже смотря фильм дома на большом экране, зритель не всегда сможет «прочувствовать его полноценно».

Основными причинами кризиса в отрасли Шнейдеров назвал отсутствие в прокате блокбастеров и шахматную рассадку в открывшихся залах. Сборы сократились практически вдвое, но это никак не повлияло на необходимость платить аренду, зарплату сотрудникам и содержать помещения кинотеатров.

Прошлый год стал рекордным для отечественного кинопроката — в общей сложности, кинозалы посетили 226,9 млн зрителей, что позволило России стать крупнейшим рынком Европы по объёму проданных на сеансы билетов.

Как писал NEWS.ru, власти Ленинградской области повторно ввели ограничения на массовые мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Согласно постановлению «О мерах по противодействию и распространению коронавирусной инфекции» от 25 сентября площадки «Синема Парк» в кудровском ТЦ «МЕГА Дыбенко» и «Кинополис» во Всеволожске временно приостановили работу, сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика». Локации попали в эпидемиологически неблагополучную, «красную» зону.