Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл рассказала, какой фильм нужно обязательно посмотреть, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.
Она
Это единственный фильм, который действительно помогает расслабиться, даже несмотря на то, что в нём рассказывается напряжённая история, связанная с пандемией страшного вируса, — написала Геммилл.
По мнению критика, картину выгодно выделяет то, что создатели в ней предлагают решение проблемы, хоть и вымышленной, и сюжет с таким финалом может подбодрить зрителей.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.
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