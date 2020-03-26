https://static.news.ru/photo/c15857ae-6f57-11ea-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл рассказала, какой фильм нужно обязательно посмотреть, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

Она решила предложить картину «Война миров Z» немецко-швейцарского режиссёра Марка Форстера, чтобы зрители посмотрели что-нибудь кроме «Заражения» Стивена Содерберга и «Эпидемии» Вольфганга Петерсона, которые стали популярны на волне распространения COVID-19.

Это единственный фильм, который действительно помогает расслабиться, даже несмотря на то, что в нём рассказывается напряжённая история, связанная с пандемией страшного вируса, — написала Геммилл.

По мнению критика, картину выгодно выделяет то, что создатели в ней предлагают решение проблемы, хоть и вымышленной, и сюжет с таким финалом может подбодрить зрителей.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.