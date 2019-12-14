https://static.news.ru/photo/e838f33a-1eb0-11ea-834a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Movie Set Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти составил топ-10 фильмов за 2019 год.

На первую строчку он поставил фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Вторую строчку заняла картина «Неограниченные драгоценности» с Адамом Сэндлером в главной роли. Третью позицию заняла работа Греты Гервиг «Маленькие женщины» — экранизация одноимённой повести Луизы Мэй Олкотт.

В десятку также вошли «Ford против Ferrari», «Портрет девушки в огне», «Последний чёрный в Сан-Франциско», «Ирландец» с Робертом Де Ниро, «Отверженные» , «1917» и «Безнадёжное дело Хаммаршельда».

Как ранее писал NEWS.ru, фильм «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе собрал более 26 млн просмотров за первую неделю. Гангстерской драме, несмотря на ограниченный прокат, удалось собрать $6,7 млн.