Кинокритик назвал Ким Ки Дука одним из главных поэтов мирового кино

https://static.news.ru/photo/2d659850-3bbb-11eb-8379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Скончавшийся на 60-м году жизни в результате осложнений после заражения коронавирусной инфекцией корейский режиссёр Ким Ки Дук был одним из главных поэтов мирового кино. Все его фильмы являются крайне лирическими, созерцательными и иногда мизантропическими. Так в разговоре с журналистами сказал кинокритик Егор Беликов.

Эксперт напомнил, что у корейского мастера были и вполне сюжетные работы. Однако в России Ким Ки Дук наиболее известен по картине «Весна, лето, осень, зима и снова весна». В последние годы, отметил Беликов, он становился лауреатом многочисленных премий и уже воспринимался как своеобразный неоклассик. Его очень любопытной лентой является документальный фильм «Ариран», в котором режиссёр выступил в главной роли, работая в кадре. В последние годы Ким Ки Дук часто бывал в РФ. Съёмки его последнего фильма состоялись на территории Казахстана.

Ким Ки Дук, может быть, не был самым главным из корейских мастеров. Тем более что сейчас большое внимание привлечено к корейскому кино — после победы «Паразитов». Вот он не успел этим воспользоваться и остался таким авторским режиссером 2000-х. Возможно, одним из самых примечательных в России, — цитирует кинокритика телеканал «360».

Без Ким Ки Дука, подчеркнул Беликов, мировой кинематограф оскудеет. Режиссёр был колоритным персонажем, смерть которого оказалась очень неожиданной, ведь кореец вёл активный образ жизни.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ким Ки Дук скончался на территории Латвии. Ранее у мэтра азиатского кинематографа было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Ему было 59 лет. О смерти Ким Ки Дука стало известно в пятницу, 11 декабря.