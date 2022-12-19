Кинокритик назвал 2022 год провальным для киноиндустрии России Кинокритик Шнейдеров назвал 2022 год провальным для киноиндустрии России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убытки, которая понесла российская киноиндустрия в 2022 году, феноменальны, они перевалили за 10 млрд рублей, рассказал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Эксперт также признался, что уходящий год не порадовал его с точки зрения искусства в кино. Среди отечественных лент самой чудовищной, по его мнению, стала картина «Чемпион мира» Алексея Сидорова с бюджетом на 800 мне рублей.

На мой взгляд, новые российские фильмы не смогут вернуть зрителя в кинотеатры. Убытки, которая несет российская киноиндустрия, феноменальны, они перевалили за 10 млрд рублей. Я жду фильм Николая Лебедева «Нюрнберг», жду работу Клима Шипенко «Декабрь» про Есенина. Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и прокатное удостоверение вдруг получит «Ампир V» Виктора Гинбзурга по Пелевину. На возвращение большого Голливуда я не надеюсь, — сказал он.

Шнейдеров пояснил, что популярность и качество — это совершенно разные вещи, поскольку первое определяется размером кассовых сборов, а второе определяется искусством. При этом, по его словам, ни один фильм в этом году с точки зрения искусства его не порадовал. Он отметил только «Дом Gucci», «Лакричная пицца» и «Календарь ма(й)я», который провалился из-за недостатка рекламы. А худшими фильмами он назвал картину «Матрица: Воскрешение» и российский фильм «Чемпион мира».

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее предсказал остановку кинопроизводства в России из-за дефицита оборудования для съемок. По его словам, в стране вообще не производятся товары и техника для съемок фильмов и сериалов.