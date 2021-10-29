Кинокритик дал совет, какие новинки кино стоит посмотреть в локдаун

Во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Какие новинки кино стоит посмотреть, чтобы скоротать появившееся свободное время, в беседе с NEWS.ru рассказал кинокритик Василий Корецкий.

Как отметил эксперт, во время выходных стоит посмотреть фильм «Дунай» Любови Мульменко. Эта лента толком не успела пройти в кинотеатрах, зато теперь доступна на стриминговых сервисах. Также из новинок Корецкий рекомендует выходящий на Netflix криминальный фильм «Армия воров» режиссёра Маттиаса Швайгхёфера о скромном банковском служащем, ставшем специалистом по взломам сейфов.

Также, по мнению кинокритика, заслуживает внимания фантастическая драма «Финч» с актёром Томом Хэнксом в главной роли.

Это такой постапокалиптический фильм, в котором Том Хэнск играет роль инженера, создавшего робота, чтобы тот заботился о его собаке после смерти, — рассказал Корецкий.

Кроме того, он напомнил, что скоро выходит новый сезон сериала «Доктор Кто» и документальный фильм «Мексиканская полиция», который получил премию «Серебряный медведь».

Ранее сообщалось, что мультимедийный сервис Okko и Первый канал представят премьеру сериала «Собор» 4 ноября. События сериала развиваются в 1700 году в Российской империи. Главные роли исполнили Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Ян Цапник.