Кинокомпанию Евгения Пригожина ликвидируют: почему, какие фильмы он снял

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

СМИ сообщили о возможной ликвидации кинокомпании бизнесмена Евгения Пригожина Aurum Production. Почему это может произойти, какие фильмы снял Пригожин, есть ли кино про ЧВК «Вагнер»?

Почему ликвидируют кинокомпанию Пригожина

Как сообщает Telegram-канал Mash, Aurum Production намерены ликвидировать, поскольку компания терпит убытки в 253 млн рублей. Подчеркивается, что в 2022 году ситуация с убытками была хуже, поскольку Евгений Пригожин распорядился выложить все кино от Aurum Production в открытый доступ.

«Вся эта девятизначная сумма [253 млн рублей], судя по отчету за 2023 год, ушла на съемки продолжения известных проектов. Среди хитов студии: „Лучшие в аду“, „Турист“ и „Шугалей-3“. При этом в 2022-м дыра в кошельке ООО „Аурум“ была куда больше — 319 млн рублей. Из-за того что после премьер на ТВ Пригожин распорядился выложить все фильмы в открытый доступ, так как посещаемость кинотеатров во время и после пандемии была рекордно низкой», — пишет источник.

В настоящее время Aurum Production не снимает ни одного проекта, а нынешнее руководство кинокомпании пропало из поля зрения, сообщает Telegram-канал.

«Сейчас вся деятельность Aurum Production на стопе — ни один из проектов не снимается, а режиссёры и сценаристы вышедших картин говорят, что нынешнее руководство компании в лице Евгении Мальцевой и ее представителей исчезло», — подчеркивается в публикации Mash.

По информации источника, Пригожин, погибший в авиакатастрофе в августе 2023 года под Тверью, отдал Мальцевой половину компании (51%) 28 октября 2021 года. Вторую часть (49%) бизнесмен оставил себе.

«Последние годы они владели Aurum Production вдвоем. После смерти его [Пригожина] долю должны были унаследовать родственники, но, по открытым данным, половина компании так и зависла в воздухе. Почти два месяца неизвестно, кому достались 49% кинокомпании», — добавляет Telegram-канал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие фильмы снял Пригожин

Среди проектов кинокомпании Пригожина значатся девять картин. В 2019 году на экраны вышла военная драма «Ржев», повествующая о битве в 1942 году во времена Великой Отечественной войны под селом Овсянниково. Прототипом одного из главных героев картины стал дед Евгения Пригожина — Евгений Ильич Пригожин, который принимал участие в битве подо Ржевом.

В 2020 году Aurum Production выпустила фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», рассказывающие о заключении российского социолога Максима Шугалея в ливийской тюрьме. Главную роль исполнил актер Кирилл Полухин. Третья часть «Шугалея» была показана спустя год.

В 2021 году вышли фильмы «Турист» и «Гранит», посвященные деятельности российских представителей на территории Африки. В этом же году состоялась премьера фильма «Солнцепек» о боевых действиях в 2014 году в Донбассе. Кроме того, в 2021 году Aurum Production представила юмористическую картину «16-й», в которой в ироничной форме представлены обвинения США в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В 2022 году на экраны вышел военный боевик «Лучшие в аду» с Алексеем Кравченко в главной роли. По сюжету подразделения «белых» выполняют штурмовую операцию по захвату зданий, их задача — занять наблюдательный пункт и навести штурмовую авиацию на цели в тылу противника. Им противостоят подразделения «желтых», которые окопались в этих зданиях и тоже готовы сражаться до конца.

Сюжет картины не раскрывает, где и когда происходят действия ленты. Однако предполагается, что в фильме показан штурм города Попасная бойцами ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции.

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