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Кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав за минувшие выходные 240 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

В фильме речь идёт о мастере боевых искусств Шан-Чи, который борется с призраками из собственного прошлого, когда его втягивают в интриги организации «Десять колец».

Второе место по кассовым сборам за уик-энд в России и СНГ заняла драма «После. Глава 3» с результатом 118,2 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров анимационная лента «Босс-молокосос 2». Мультфильм собрал за выходные 88,3 млн рублей. Первая часть вышла в 2017 году.

Ранее кинокритики дали первую оценку фильму «Дюна» после его премьеры на 78-м Венецианском кинофестивале. По мнению экспертов, картину можно сравнить по масштабу с «Властелином колец».