Кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав за минувшие выходные 240 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
В фильме речь
Второе место по кассовым сборам за уик-энд в России и СНГ заняла драма «После. Глава 3» с результатом 118,2 млн рублей.
Замыкает тройку лидеров анимационная лента «Босс-молокосос 2». Мультфильм собрал за выходные 88,3 млн рублей. Первая часть вышла в 2017 году.
Ранее кинокритики дали первую оценку фильму «Дюна» после его премьеры на 78-м Венецианском кинофестивале. По мнению экспертов, картину можно сравнить по масштабу с «Властелином колец».