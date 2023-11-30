Киноиндустрию призвали не увлекаться сказками Член совета АВК Исаев призвал киноиндустрию не увлекаться сказочными сюжетами

Фото: НМГ Кинопрокат

Кадр из фильма «По щучьему велению»

Российской киноиндустрии не стоит слишком сильно увлекаться сказочными сюжетами, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев. В беседе с НСН эксперт подчеркнул, что русские сказки — это кладезь для экранизаций, но важно учесть, что зритель может просто устать от отсутствия разнообразия.

Сейчас может получиться определенный крен, есть опасность перебора с экранизациями сказок, и, к сожалению, не все из них будут получаться талантливыми с точки зрения драматургии и актерской игры. <...> Не устал бы у нас зритель от большого количества сказок, не надоело бы, — отметил Исаев.

Он уточнил, что в прошлом году из России ушло большое количество иностранных жанровых картин. На данный момент российской киноиндустрии физически не удается восполнить весь объем ушедшего контента. В связи с этим пока упор в основном делается на семейные фильмы. Исаев призвал киноиндустрию разнообразить сюжеты, чтобы репертуар для кинотеатров вышел продуманным.

Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского ранее возглавил кинопрокат в России. За выходные 11 и 12 ноября картина собрала 308,4 млн рублей. В основе фильма лежит классическая сказка про Емелю, поймавшего говорящую щуку, которая предложила ему сделку в три желания.