Кинофестиваль ищет добровольца для просмотра фильмов на удалённом острове

https://static.news.ru/photo/3eee6f02-4f6b-11eb-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pater Noster a home on the horizon/facebook.com

Крупнейший в Скандинавии международный кинофестиваль, проходящий в шведском Гётеборге, в этом году состоится под знаком изоляции, в формате «один показ — один зритель». Его организаторы сейчас ищут кинолюбителя, который согласился бы в полном одиночестве целую неделю смотреть фильмы на удалённом острове с маяком.

Гётеборгский кинофестиваль ищет желающих, которые отважатся провести неделю в социальной изоляции на удалённом маяковом острове Патер Ностер, уединённом месте в море, вдали от семьи, друзей и мобильного телефона. Единственным обществом будет шум моря и фестивальные фильмы, — цитирует ТАСС пресс-релиз фестиваля.

Организаторы фестиваля уточнили, что остров Патер Ностер в Северном море — одно из самых бесплодных и обдуваемых ветрами мест в Швеции. Киноман должен будет ежедневно отправлять свои впечатления от затворничества и просмотренных фильмов. Эксклюзивные показы для одного зрителя пройдут ещё на двух площадках Гётеборга — в кинотеатрах «Скандинавиум» и «Дракен». В этом году фестиваль будет полностью цифровым, публика получит доступ ко всем фильмам и встречам.

Ежегодно на этом фестивале демонстрируют порядка 450 фильмов из 80 стран, в том числе из РФ. В этом году он пройдёт с 29 января по 8 февраля.

Как писал NEWS.ru, первый этап Берлинского кинофестиваля состоится в марте 2021 года в онлайн-формате, следует из сообщения пресс-службы Берлинале. По словам организаторов фестиваля, они разработали новый формат проведения мероприятия в качестве ответа пандемии COVID-19. При этом уточняется, что традиционные показы для зрителей пройдут в июне 2021 года. Стоит отметить, что награды на кинофестивале за лучшие мужскую и женскую роли будут гендерно нейтральными. Так, «Серебряного медведя» будут вручать в обеих номинациях.