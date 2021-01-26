Киноакадемики назвали лучшие фильмы в России и США

https://static.news.ru/photo/5db9f760-5ffd-11eb-a886-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Пятеро одной крови» Фото: 40 Acres & A Mule Filmworks

Американский институт кино представил список фильмов и сериалов, претендующих на премию AFI Awards.

Церемония вручения награды пройдёт 26 февраля в онлайн-формате. В список номинированных полнометражных картин вошли: «Пятеро одной крови», «Иуда и чёрный мессия», «Манк», «Одна ночь в Майами», «Душа», «Суд над чикагской семёркой» и «Звук металла».

Как передаёт НСН, за звание лучшего американского сериала 2020 года поборются: «Лучше звоните Солу», «Мандалорец», «Корона», «Ход королевы», «Страна Лавкрафта», «Бриджертоны», «Миссис Америка», «Птица доброго Господа», «Неортодоксальная» и «Тед Лассо».

25 января в России в онлайн-режиме прошла церемония вручения премии «Золотой орёл», учреждённая Национальной академией кинематографических искусств и наук. Лидером по числу номинаций стал фильм «Союз спасения» Андрея Кравчука. Картина получила призы за лучшую роль второго плана (Александр Домогаров), работу звукорежиссёра (Павел Дореули), грим и пластические эффекты (Татьяна Вавилова), костюмы (Екатерина Шапкайц), операторскую работу (Игорь Гринякин) и работу художника-постановщика (Сергей Агин).

Лучшим актёром стал исполнитель главной роли в фильме «Калашников» Юрий Борисов. Награду за лучший мини-сериал получила работа Сергея Урсуляка «Одесский пароход». В главной номинации победу одержал «Блокадный дневник» Андрея Звягинцева, признанный лучшим полнометражным фильмом.

Ранее члены Национального общества кинокритиков США назвали драму Хлои Чжао «Земля кочевников» главным фильмом 2020 года. Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях, сообщал NEWS.ru.