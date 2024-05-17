Кинг продал российскому режиссеру права на экранизацию рассказа за доллар Мила Сафие приобрела права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар

Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Стивен Кинг

Писатель Стивен Кинг продал российскому режиссеру Миле Сафие права на экранизацию рассказа под названием «Человек, который не пожимал рук», об этом выпускница московской киношколы «Свободное кино» рассказала в разговоре с RTVI. Сделка обошлась ей в $1. По словам Сафие, фильм будет на турецком языке с дубляжом на русский, съемки начнутся в июле.

Сниматься фильм будет на турецком языке, но будет дубляж сделан на русский язык, турецкий и испанский. Сейчас мы еще тестируем нейросеть — возможно, на большее число языков будет переведен фильм без дубляжа даже, родной голос актеров будет звучать, — рассказала режиссер.

Уточняется, что Кинг продал права на свой рассказ в рамках программы Dollar Baby. Сафие стала одной из последних ее участников. Выход кинокартины по рассказу «Человек, который не пожимал рук» ожидается в ноябре этого года. Фильм покажут на фестивалях в Орландо, Нью-Йорке и Стамбуле.

При этом Сафие не раскрывает актерский состав грядущей киноадаптации. Она призналась, что боится «сглазить». Поскольку проект не является коммерческим, большая часть съемочной команды приняла участие в нем «за спасибо».

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