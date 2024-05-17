Писатель Стивен Кинг продал российскому режиссеру Миле Сафие права на экранизацию рассказа под названием «Человек, который не пожимал рук», об этом выпускница московской киношколы «Свободное кино» рассказала в разговоре с RTVI. Сделка обошлась ей в $1. По словам Сафие, фильм будет на турецком языке с дубляжом на русский, съемки начнутся в июле.
Сниматься фильм будет на турецком языке, но будет дубляж сделан на русский язык, турецкий и испанский. Сейчас мы еще тестируем нейросеть — возможно, на большее число языков будет переведен фильм без дубляжа даже, родной голос актеров будет звучать, — рассказала режиссер.
Уточняется, что Кинг продал права на свой рассказ в рамках программы Dollar Baby. Сафие стала одной из последних ее участников. Выход кинокартины по рассказу «Человек, который не пожимал рук» ожидается в ноябре этого года. Фильм покажут на фестивалях в Орландо, Нью-Йорке и Стамбуле.
При этом Сафие не раскрывает актерский состав грядущей киноадаптации. Она призналась, что боится «сглазить». Поскольку проект не является коммерческим, большая часть съемочной команды приняла участие в нем «за спасибо».
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