Кинематографисты в РФ намерены вернуться к съёмкам в середине лета

https://static.news.ru/photo/0a2d8de0-ac85-11ea-95f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Съёмки нескольких фильмов могут начаться в России в июле 2020 года на фоне постепенного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителей киностудий. Так в компании «Метрафильмс» рассказали, что съёмки нового фильма «Оторви и выбрось» режиссёра Кирилла Соколова, которые должны были начаться в мае, начнутся в начале июля.

На конец июля запланирован старт съёмок дебютного полнометражного фильма Михаила Бородина «Продукты 24», посвящённого современному рабству. Картина основана на реальных событиях, которые произошли в Москве в 2012 году, когда в районе Гольяново были освобождены женщины, многие годы работавшие и жившие в рабских условиях в одном из магазинов.

Гендиректор творческой студии «Стелла» и студии «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов сообщил, что его команда начала работу над несколькими фильмами сразу, как только мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении работы киностудий.

Мы постараемся понять, что успеем сделать в этом году, но я всё-таки настроен оптимистично, — сказал Попов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 9 июня в столице отменены самоизоляция и пропускной режим. Требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию пока сохраняются. Следующие этапы снятия ограничений намечены на 16 и 23 июня.