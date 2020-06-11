Кинематографисты в РФ намерены вернуться к съёмкам в середине лета

Съёмки нескольких фильмов могут начаться в России в июле 2020 года на фоне постепенного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
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На конец июля запланирован старт съёмок дебютного полнометражного фильма Михаила Бородина «Продукты 24», посвящённого современному рабству. Картина основана на реальных событиях, которые произошли в Москве в 2012 году, когда в районе Гольяново были освобождены женщины, многие годы работавшие и жившие в рабских условиях в одном из магазинов.
Гендиректор творческой студии «Стелла» и студии «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов сообщил, что его команда начала работу над несколькими фильмами сразу, как только мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении работы киностудий.
Мы постараемся понять, что успеем сделать в этом году, но я всё-таки настроен оптимистично, — сказал Попов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с 9 июня в столице отменены самоизоляция и пропускной режим. Требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию пока сохраняются. Следующие этапы снятия ограничений намечены на 16 и 23 июня.
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