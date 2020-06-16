Киану Ривз проведёт онлайн-свидание с поклонником за $10 тысяч

Американский актёр Киану Ривз решил провести онлайн-свидание с поклонником, который победит в благотворительном аукционе. Стартовая стоимость встречи составляет $10 тысяч.
Акцию проводит фонд, оказывающий поддержку детям с раком, — Camp Rainbow Gold,
Встреча продлится всего 15 минут, поэтому участникам рекомендуют подготовить вопросы заранее. Ривз уже много лет сотрудничает с организациям, помогающими людям бороться с раком. В молодости он сам потерял сестру, которая скончалась от лейкемии.
Ранее актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо приняли участие в акции All In Challenge. Они предложили поклонникам эпизодическую роль в будущем фильме «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе в обмен на пожертвования, писал NEWS.ru.
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