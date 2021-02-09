Киану Ривз может сыграть Сергея Николаевича в фильме по комиксам Marvel

https://static.news.ru/photo/10e00c54-6ab6-11eb-b219-96000091f725_660.jpg Киану Ривз Фото: vk.com/keanuworld

Сыгравший Нео в «Матрице» американский актёр Киану Ривз может исполнить главную роль в экранизации комиксов Marvel.

Актёра рассматривают на роль суперзлодея Крейвена-Охотника, также известного как Сергей Николаевич Крайвенов, сообщает «Экономика сегодня». В настоящее время студия Sony Pictures ведёт переговоры со звездой, никаких контрактов стороны ещё не подписывали. По данным издания, проект планируется сделать сольным, однако он также позиционируется как спин-офф «Человека-паука».

Ранее Marvel и Sony Pictures заключили контракт, согласно которому будут совместно выстраивать вселенную Человека-паука.

В декабре киностудия Marvel объявила о планах по перезапуску серии фильмов про «Фантастическую четвёрку». Режиссёром нового фильма по одноимённой серии комиксов станет Джон Уоттс, который принимал участие в съёмках фильмов про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли. Кто сыграет главных персонажей в картине, пока неизвестно.

Официальная дата релиза фильма не указывается, однако он стоит в одном ряду с другими проектами Marvel, которые запланированы на 2021 год. Так, в будущем году киностудия планирует запустить 10 сериалов про супергероев, среди которых «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «Мисс Марвел», «Соколиный глаз» и другие, писал NEWS.ru.