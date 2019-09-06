Американскому киноактёру Кевину Харту предстоит операция после автомобильной аварии, которая произошла 1 сентября в штате Калифорния. У актёра сломаны три позвонка поясничной части позвоночника.
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Автомобиль, в котором Харт ехал в качестве пассажира, не вписался в поворот и, снеся ограждения, рухнул в четырёхметровый овраг. Верх машины был разбит полностью, но все остались живы.
Как писал News.ru, народного артиста России Аскольда Запашного прооперировали в Германии. Ему сделали уже пятую операцию на позвоночнике. Знаменитый дрессировщик пообещал как можно скорее реабилитироваться и вернуться на манеж.