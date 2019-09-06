https://static.news.ru/photo/8ae821d8-d149-11e9-bca0-fa163e074e61_660.jpg Кевин Харт Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американскому киноактёру Кевину Харту предстоит операция после автомобильной аварии, которая произошла 1 сентября в штате Калифорния. У актёра сломаны три позвонка поясничной части позвоночника.

По сведениям портала TMZ, у Харта не выявлено симптомов паралича и нарушений в работе нервной системы, но реабилитация может затянуться на несколько месяцев.

Автомобиль, в котором Харт ехал в качестве пассажира, не вписался в поворот и, снеся ограждения, рухнул в четырёхметровый овраг. Верх машины был разбит полностью, но все остались живы.

Как писал News.ru, народного артиста России Аскольда Запашного прооперировали в Германии. Ему сделали уже пятую операцию на позвоночнике. Знаменитый дрессировщик пообещал как можно скорее реабилитироваться и вернуться на манеж.