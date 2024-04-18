Кевин Спейси заговорит голосом Харламова в фильме «Шпион на всю голову»

Фото: World Pictures

Кевин Спейси в фильме «Шпион на всю голову»

Фильм «Шпион на всю голову» с Кевином Спейси в главной роли выйдет в российский прокат 9 мая. Актер предстанет в роли спецагента, которому нужно разобраться с самым необычным делом в его карьере. Спейси в российском дубляже заговорит голосом юмориста Гарика Харламова. Как отметил Харламов, ему было интересно попробовать себя в новой роли.

Фильм захватывающий, интересный, интригующий. Мне всегда интересно что-то новое, а озвучить Кевина Спейси это точно что-то совершенно новое для меня. На самом деле, когда озвучиваешь персонажа, то пытаешься играть вместе с ним. Можно сказать, что я немного поиграл с Кевином Спейси в этом фильме. Как актер он мне очень импонирует, — рассказал Харламов.

Фильм также уникален тем, что Спейси вернулся на экраны после длительного отсутствия. По словам режиссера кинокартины Майкла Заико Холла, работать с актером было легко, он заставлял всех смеяться между дублями. В результате его персонаж получился харизматичным и запоминающимся, подчеркнул режиссер.

По сюжету главный герой спецагент Пит планирует уйти на покой. Но, перед тем как сделать это, ему приходится выполнить последнее задание: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городе. Несложная на первый взгляд задача оборачивается для спецагента невыполнимой миссией.

Американский режиссер Квентин Тарантино ранее передумал снимать фильм «Кинокритик», который задумывался как последний проект в его карьере. Сюжет кинокартины должен был рассказать зрителям о жителе Калифорнии, который пишет обзоры для порножурналов. Главную роль в фильме мог сыграть Бред Питт.