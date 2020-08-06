Кэмерон Диаз назвала причину ухода из кино

https://static.news.ru/photo/9bff4c12-d805-11ea-ad70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moviestore Collection/face to fa/Global Look Press

47-летняя американская актриса Кэмерон Диаз в интервью своей бывшей коллеге Гвинет Пэлтроу объяснила решение уйти из кинобизнеса. Женщина заявила, что ей не нравится «отдавать свою жизнь другим людям».

Когда ты снимаешься в кино, они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более, — объяснила Диаз.

Она пояснила, что ей нужно было взять на себя ответственность за свою жизнь. Диаз отметила, что во время съёмок с актёрами обращаются как с детьми.

Все всё для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого, — призналась актриса.

По её словам, во время съёмок жизнь становится очень узконаправленной. Женщина призналась, что из-за карьеры не оставляла места для личной жизни. Теперь она может сконцентрироваться на отношениях с семьёй и друзьями.

После завершения карьеры актрисы почувствовала спокойствие, которого ей так не хватало раньше. Постоянное выставление себя на публику отнимало энергию и плохо сказывалась на состоянии здоровья, отметила женщина.

Актриса за время своей карьеры снялась в более чем 40 фильмах. Впервые она появилась на экране в картине «Маска» 1994 года, где её партнёром был комик Джим Кэрри. Последней киноработой Диаз стал роль мисс Коллин Ханниган в мюзикле 2014 года «Энни».

NEWS.ru писал, что 30 декабря 2019 года Диаз родила первого ребёнка. Отцом девочки стал музыкант Бенджи Мэдден, гитарист и бэк-вокалист группы Good Charlotte.