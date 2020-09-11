Кейт Уинслет заявила, что жалеет о работе с Романом Полански и Вуди Алленом

https://static.news.ru/photo/620a3bfe-f432-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Колесо чудес» Фото: Amazon Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская актриса Кейт Уинслетт призналась, что жалеет о сотрудничестве с режиссёрами Вуди Алленом и Романом Полански. Она снялась в «Резне» Полански в 2017 году, а в «Колесе чудес» Аллена в 2017 году.

Уинслетт отметила в интервью Vanity Fair, что не понимает, почему согласилась работать с режиссёрами, которых обвиняют в сексуальных преступлениях. Она также выразила недоумением тем, что оба кинематографиста пользовались уважением в индустрии.

Это моя вина, что я работала с ними. Я не могу повернуть время вспять. Я сожалею о случившемся, но что нам остаётся, кроме как оставаться честными? — сказала артистка.

В феврале коллегия руководителей французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручающей премию «Сезар», подала в отставку. Это произошло на фоне секс-скандала, связанного с Полански. Позже он решил не посещать церемонию, чтобы избежать «публичного линчевания».

В мае Вуди Аллен выступил с критикой в адрес актёров и актрис, которые отказались сотрудничать с ним после того, как его приёмная дочь Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальных домогательствах. По его словам, любой желающий может разобраться в заявлениях девушки и понять, что они безосновательны и смехотворны, писал NEWS.ru.