Кейт Уинслет рассказала о комичном случае на съемках постельной сцены Уинслет рассказала, как оператора выгнали со съемок постельной сцены из-за смеха

Фото: НВО

Кадр из фильма «Режим»

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, как однажды во время съемок постельной сцены для сериала «Режим» оператора выгнали с площадки из-за смеха. По ее словам, со съемок ушла и гример, которая также не смогла удержаться от смеха, сотрудников отправили на улицу, передает Daily Mail.

Мы снимали пятый эпизод. Когда Елена (Уинслет. — NEWS.ru) и Зубак (Маттиас Шонартс. — NEWS.ru) занимались сексом, она закричала: «Не кусайся, не кусайся!» — вспомнила артистка.

«Режим» — мини-сериал с политической сатирой от HBO с Кейт Уинслет, Мартой Плимптон, Андреа Райзборо, Маттиасом Шонартсом и Хью Грантом в главных ролях. Премьера запланирована на 3 марта 2024 года.

Ранее Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио обновила список правил съемок секс-сцен в фильмах и сериалах. Цель протоколов — предотвратить домогательства на съемочной площадке.

Согласно новым правилам, на месте съемок во время работы над постельными сценами должны присутствовать специальные координаторы, задача которых — обсуждать с артистами, что они готовы сделать перед объективом. Эксперты также будут оговаривать с режиссерами, сценаристами и операторами, насколько сцена будет откровенной, а также прочие сопутствующие детали, прописанные в сценарии.