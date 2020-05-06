Кейт Бланшетт планирует сыграть в экранизации игры Borderlands

Австралийская актриса Кейт Бланшетт возможно сыграет в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Она ведёт переговоры со студией Lionsgate.
В случае заключения контракта, Бланшетт исполнит роль Лилит, героини с псионическими способностями,
Действие игры разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество отправилось в поисках лучшей жизни. Вскоре выяснилось, что Пандора — место недружелюбное, где практически ничего нет, кроме нескольких старых инопланетных развалин. О дате премьеры киноверсии пока что не сообщается.
Как писал NEWS.ru, канадский и американский актёр Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix.
Добавьте наши новости в избранные источники