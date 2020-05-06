Кейт Бланшетт планирует сыграть в экранизации игры Borderlands

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Австралийская актриса Кейт Бланшетт возможно сыграет в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Она ведёт переговоры со студией Lionsgate.

В случае заключения контракта, Бланшетт исполнит роль Лилит, героини с псионическими способностями, сообщает Variety. Картину снимет Элай Рот, ставший с Робертом Родригесом и Квестином Тарантино режиссёром проекта «Грайндхаус». Сценарий напишет Крейг Мейзин, известный как создатель сериала «Чернобыль».

Действие игры разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество отправилось в поисках лучшей жизни. Вскоре выяснилось, что Пандора — место недружелюбное, где практически ничего нет, кроме нескольких старых инопланетных развалин. О дате премьеры киноверсии пока что не сообщается.

Как писал NEWS.ru, канадский и американский актёр Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix.