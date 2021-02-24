Екатерина Шпица вышла замуж

https://static.news.ru/photo/29fa71ca-76af-11eb-a97b-96000091f725_660.jpg Екатерина Шпица Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Екатерина Шпица, известная по фильмам «Метро», «Ёлки» и «Экипаж», вышла замуж за генерального директора фитнес-центра X-Fit «Столешников» Руслана Панова.

35-летняя уроженка Перми поделилась в Instagram снимком, на котором молодожёны, сидя в машине, демонстрируют обручальные кольца. Шпица подписала пост эмотиконом в виде сердечка.

Панов также выложил в сторис Instagram несколько роликов со свадьбы. В них пара поёт вместе с гостями свадьбы во время поездки на автомобиле.

Шпица получила предложение о замужестве в 2018 году. Первоначально свадьбу планировали провести весной 2020 года, однако пандемия коронавируса помешала реализации планов влюблённых.

В декабре 2020 года Шпица показала подписчикам в соцсети фото, на которых она предстала в образах девушек разных эпох, писал NEWS.ru. Актриса назвала эту акцию «машиной времени» для путешествий в прошлое и способом выбрать новогодний наряд.