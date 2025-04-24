Карузо-блокадник, 5-й сезон «Ты», «Мосгаз»: новинки кино 24–30 апреля

Фото: OKKO

Кадр из фильма «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

С 24 апреля в кинотеатрах: Александр Петров работает почтальоном, Карузо спасает людей в блокадном Ленинграде, Кристина Бабушкина бросает Николая Фоменко, Юра Борисов учит подростков, Александр Лойе становится вором-рецидивистом, на видеоплатформах стартуют продолжения сериалов «Ты» и «Мосгаз». NEWS.ru — о главных премьерах недели.

«Почтарь»

Премьера: 24 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева, Владислав Абашин.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Зачем смотреть: детективная драма с Александром Петровым в главной роли.

В советском городке теряется служебное письмо из военного ведомства — его должны были доставить от почты до военкомата, но оно исчезает. Следователь, занятый расследованием, выходит на единственного очевидца — местного почтальона, известного как Почтарь. Чудаковатый, молчаливый, он с детства разносит письма и никогда не давал поводов усомниться в своей надежности. Однако на этот раз все улики косвенно указывают именно на него.

Он не оправдывается, не сопротивляется, просто продолжает ходить по улицам, будто ничего не случилось. Горожане вспоминают странности его поведения, случаи, обросшие слухами. Следователь заходит в тупик: логика не дает ответа. Письмо не находится. Вскоре Почтарь исчезает. На лавке у фонтана остается его сумка — она пуста, в ней только мятый конверт без адреса и марки.

Карузо

Премьера: 24 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Андрей Харыбин, Дмитрий Харатьян.

Зачем смотреть: семейный фильм, основанный на реальной истории о мальчике и его собаке, добывавших еду для себя и соседей во время блокады Ленинграда.

Ленинград, конец 30-х. Мальчику по имени Митя дарят щенка. Тот — худой, с обвисшими ушами и странным голосом, не лай, а жалобное пение. Мать с порога требует от него избавиться, но Митя оставляет пса и дает имя Карузо — из-за голоса. Так и живут. Мальчик растет, пес рядом. Но вскоре в дом врывается война.

Блокада. Тишина улиц, звон металла, пустые кастрюли. Карузо улавливает запахи за границами города. И однажды уходит — в белую мглу за линию фронта. Возвращается с куском чего-то съестного. Митя понимает: он ходит «на ту сторону». Сначала пес один, потом — вместе с Митей. Ночами, тайком. До той самой — последней — вылазки, когда в ночи, под слабым светом ракетницы, их силуэты замирают под прицелами.

«Беспринципные в Питере»

Премьера: 24 апреля.

Где смотреть: Кинопоиск.

В ролях: Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Ковальчук, Владимир Яглыч, Стася Милославская, Роман Васильев, Игорь Верник, Александра Ребенок, Александр Цыпкин.

Зачем смотреть: спин-офф комедии «Беспринципные», рассказывающий о Петре и Валентине Хадяковых.

Патрики остались позади. Валентина с аккуратно уложенными чемоданами едет в Петербург. Город встречает ее привычной влажностью и возможностями: здесь можно страдать красиво, петь на лестнице, писать музыку на мостовой, остаться в театре до самого утра. Она снимает комнату в доме с перекошенными окнами, берет в руки скрипку и решает, что все — сначала.

Генерал Хадяков остается в Москве и делает вид, что всё под контролем. Сменяются города, номера, застолья, лица — но никто не может затмить Валю. Она — в Питере, он — в разъездах, и между ними сотни километров, заполненные паузами, музыкой, долгими вечерами и пустыми постелями.

«Ты». Пятый сезон

Премьера: 24 апреля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях:

Зачем смотреть: продолжение психологического триллера о склонном к одержимости парне.

Нью-Йорк встречает Джо Голдберга запахом жареных каштанов, суетой улиц и отражением в витринах, в котором он уже не уверен, что узнает себя. Он вернулся туда, где всё начиналось, уверенный, что теперь наконец свободен. Всё под контролем: у него новое имя, положение, новая жизнь, отглаженные рубашки и вычищенные скелеты. Почти. Потому что прошлое, как назойливый сосед, всегда знает, когда ты дома.

Первые трещины в его новоотлитом фасаде появляются тихо — с письма, с тени на заднем плане фотографии, с незнакомого взгляда в толпе. Голос, похожий на его собственный, шепчет то, что он пытался забыть. С каждым эпизодом город сжимается: улицы становятся короче, окна — прозрачнее, случайные встречи — подозрительнее. И когда мир, который он выстроил, начинает рушиться, Джо снова берется за старое, только на этот раз — в городе, который знает его настоящего.

«Урок»

Премьера: 24 апреля.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко, Вера Енгалычева, Елизавета Карякина, Аюш Очир-Горяев, Олег Савостюк, Иван Петросян.

Зачем смотреть: драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях.

Город, в который возвращается Антон, будто выцветшая пленка: знакомые улицы, но лица другие, а в окнах — чужие силуэты. Когда-то он уезжал отсюда с гитарой за спиной и планами, что сверкали, как огни сцены. Теперь возвращается с пустыми руками и тяжелым взглядом. Единственное, что осталось, — старший брат Константин, прямой, как гвоздь, и строгий. Он ставит условие: хочешь остаться — иди в школу, не как ученик, а как учитель.

Так Антон оказывается перед доской, где вместо нот — формулы и обрывки чужих судеб. В классах — подростки, у каждого в глазах своя драма, у каждого — тишина, за которой крик. Он сперва отстраняется, но город и школа вгрызаются в него, словно спрашивают: «А сам ты кто?» Через ссоры, исповеди, тайны и попытки быть понятым, Антон медленно начинает возвращать не карьеру, а голос — не сценический, а внутренний. Он не собирался учить, но, кажется, сам стал уроком.

«Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

Премьера: 24 апреля.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Сергей Угрюмов, Ольга Лерман, Игорь Верник, Кирилл Кяро, Мария Мацель.

Зачем смотреть: детективный ретросериал, входящий в цикл многосерийных фильмов «Мосгаз».

Москва, вторая половина 80-х. Участники государственной лотереи, выигравшие крупные суммы, один за другим находят свою смерть. Их не спишешь на пьяную ссору или бытовую месть. Всё аккуратно, методично, как будто спланировано заранее. На помощь с расследованием вызывают отставного майора Черкасова с нюхом на детали и памятью, полной дел, в которых правда пряталась под несколькими слоями лжи.

Вместе с Ковалевым и Тимофеевой он выходит на Белоусова — главного куратора розыгрыша, и Шорохова — лицо, улыбающееся с телеэкрана. Подозрения растут, но с ними же растет и давление сверху: лотерея — золотая жила, чиновники не желают шума. Нити приводят в НИИ математики и кибернетики, где группа молодых ученых работает над формулами — не ради науки, а ради денег. Они просчитывают, моделируют, оптимизируют. Черкасов понимает: за невинным азартом стоит холодный расчет. А когда в уравнении появляются убийства — игра становится опасной даже для тех, кто ее придумал.

«Операция „Карпаты“»

Премьера: 24 апреля.

Где смотреть: Wink.

В ролях: Владимир Веревочкин, Александр Лойе, Мария Лисовая, Олег Фомин, Алексей Шевченков, Алексей Гришин, Екатерина Волкова, Юрий Нифонтов, Сослан Фидаров, Константин Гацалов.

Зачем смотреть: военная детективная драма с Владимиром Веревочкиным и Александром Лойе.

Лес, в котором за каждым деревом может скрываться не просто тень, а курок. Бандеровское подполье разрослось, как грибница под землей — не видно, но давит. МГБ и МВД решают: в лоб не взять, нужно изнутри. В план вписан Вороновский — молодой лейтенант, не нюхавший зоны, но с холодной головой. Его готовят к роли «своего», и в учителя ему назначают Чуму — вора-рецидивиста, которого достают из лагерной пыли, будто шахматную фигуру с полки. Чума — матерый, с душком, но с понятиями. Учит Вороновского жаргону, повадкам, чтобы тот не спалился.

Но когда приходит час подмены — опытный оперативник Леснов погибает, и Чума уже не наставник, а напарник. Их сцепляет не дружба, а приказ. Вместе они выходят на Копыто — связного между уголовным миром и подпольем. Дальше — всё тоньше: переодетая правда, доверие на нитке, каждый шаг как по минному полю. И чем ближе к центру банды, тем сильнее сжимаются тиски. Удар нужно нанести точно, без промаха. Иначе от Карпат останутся только камни и дым.

Читайте также:

В Сети появился первый трейлер сказки «Буратино»

Слив возлюбленной, СВО и Зеленский, зависимости: как живет Павел Деревянко

Народный артист, ведущий, ловелас: многогранная жизнь Игоря Верника

Продюсер предположил, куда исчез актер Фоменко

Кинокритик раскрыл, как изменятся гонорары Юры Борисова после контракта