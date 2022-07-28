«Ничего нет отечественного»: Шахназаров о дефиците оборудования для съемок Карен Шахназаров заявил, что в России может остановиться кинопроизводство

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Карен Шахназаров

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал остановку кинопроизводства в России из-за дефицита оборудования для съемок. По его словам, в стране вообще не производятся товары и техника для съемок фильмов и сериалов.

Кинопроизводство может остановиться. Пока запасы есть, камеры не сразу выходят из строя, но, к примеру, с жесткими дисками уже дефицит. Как выходить из ситуации, я не знаю. Действительно, ничего, к сожалению, Россия не производит, — посетовал Шахназаров.

Он напомнил, что еще в 2014 году говорил о необходимости налаживать отечественное производство такого оборудования. Однако, по словам гендиректора «Мосфильма», сейчас в стране особо нет желающих заняться этой деятельностью. Шахназаров пожаловался, что в отечественной киноиндустрии вообще нет товаров российского производства.

В отрасли вообще ничего нет отечественного, ни одной детали, даже кабеля нет отечественного. Все, все — свет, камеры, звук, программное обеспечение, нет вообще ничего, что производилось бы в России. И я не вижу желающих начать производство, — высказался режиссер.

Ранее киностудия «Ленфильм» признала, что заместить иностранную технику для съемок фильмов российскими аналогами попросту невозможно. В отчете кинокомпании за прошлый год указано, что выполнить поручение президента России Владимира Путина по поэтапному замещению зарубежной техники российской не удалось.