Карен Арутюнов рассказал, заменит ли ИИ актеров дубляжа, и дал советы Актер Арутюнов: искусственный интеллект не сможет заменить настоящий голос

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карен Арутюнов

Актеры озвучки не потеряют актуальности из-за развития технологий искусственного интеллекта, предположил в беседе с NEWS.ru на премьере фильма «Вызов» актер дубляжа студии Movie Mood, стендап-комик Карен Арутюнов. В шутку он отметил, что искусственный интеллект можно засудить, ведь для озвучки необходимо официальное юридические разрешение. Тем, кто хочет стать хорошим актером дубляжа, Арутюнов посоветовал систематические тренировки.

Актеры дубляжа не потеряют своей востребованности, потому что невозможно заменить настоящий голос. Искусственный интеллект не настолько умен, чтобы использовать все человеческие навыки. Поэтому, я думаю, этого никогда не будет, — сказал Арутюнов.

Чтобы стать хорошим актером дубляжа, нужно тренироваться, рассказал Арутюнов. Для дикторов все немного проще, но и в этом случае нужно уметь говорить очень четко, подчеркнул он.

Систематические тренировки дадут успешный результат. Нужно развивать нижний регистр, верхний регистр, интонирование, что касается дубляжа. Если [интересует] дикторство, то просто развивать четкость читки, монотонность, скорость, проговор, непроговор, это все тоже очень важно. Иногда мы расслабляем челюсть, и просто можно разговаривать так, что не понятно ничего, — объяснил актер.

Премьеру российского фильма «Вызов», ставшего первой лентой, снятой на МКС, в День космонавтики посетил телеведущий Иван Ургант. Он пообещал вернуться в эфир Первого канала.